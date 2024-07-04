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Акции "Нахчыван Банка" выводятся из обращения

Акции "Нахчыван Банка" выводятся из обращения В связи с преобразованием ОАО "Нахчыван Банк" в небанковскую кредитную организацию (НБКО) E-Kredit его акции выводятся из обращения.
Финансы
4 июля 2024 г. 10:40
Акции Нахчыван Банка выводятся из обращения

В связи с преобразованием ОАО "Нахчыван Банк" в небанковскую кредитную организацию (НБКО) E-Kredit его акции выводятся из обращения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

Согласно данным, речь идет об 1 000 000 акций номинальной стоимостью 94 маната каждая, составляющих уставный капитал "Нахчыван Банка" в размере 94 000 000 манатов. 531 915 акций были выкуплены на общем собрании акционеров банка 5 декабря прошлого года.

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