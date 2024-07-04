Акции "Нахчыван Банка" выводятся из обращения

В связи с преобразованием ОАО "Нахчыван Банк" в небанковскую кредитную организацию (НБКО) E-Kredit его акции выводятся из обращения.

В связи с преобразованием ОАО "Нахчыван Банк" в небанковскую кредитную организацию (НБКО) E-Kredit его акции выводятся из обращения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

Согласно данным, речь идет об 1 000 000 акций номинальной стоимостью 94 маната каждая, составляющих уставный капитал "Нахчыван Банка" в размере 94 000 000 манатов. 531 915 акций были выкуплены на общем собрании акционеров банка 5 декабря прошлого года.