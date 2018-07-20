 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Акции Microsoft резко подорожали

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Рост акций Microsoft Corp. ускорился после закрытия торгов в четверг, после того как технический гигант опубликовал отчет по квартальным результатам, превысившим оценки аналитиков Уолл-стрит.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, если в течение дня бумаги росли примерно на 1%, то после публикации прибавили еще 4%.

    За подотчетный период Microsoft заработала 30,1 млрд долларов, из которых 8,9 млрд долларов чистой прибыли. Выручка увеличилась на 17% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, а чистый доход вырос на 35%.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi