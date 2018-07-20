Акции Microsoft резко подорожали

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Рост акций Microsoft Corp. ускорился после закрытия торгов в четверг, после того как технический гигант опубликовал отчет по квартальным результатам, превысившим оценки аналитиков Уолл-стрит.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, если в течение дня бумаги росли примерно на 1%, то после публикации прибавили еще 4%.

За подотчетный период Microsoft заработала 30,1 млрд долларов, из которых 8,9 млрд долларов чистой прибыли. Выручка увеличилась на 17% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, а чистый доход вырос на 35%.