​Акции Международного банка Азербайджана вновь подешевели

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Рыночная стоимость акций ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА) продолжает падать. Об этом сообщили Report в инвестиционной компании Kapital Menecment, оказывающей посреднические услуги по купле-продаже акций.

По информации, в настоящее время на фондовом рынке акции предлагаются потенциальным инвесторам по 0,06 маната каждая, хотя в начале месяца они торговались по 0,07 маната. Иными словами, в течение полумесяца акции обесценились на 14%. Акции обесцениваются на фоне завершения банком 2015 года с убытком в размере 824 млн. манатов.

Напомним, что на конец прошлого года уставный капитал МБА составил 641,287 млн. манатов. Эта сумма сложилась из номинальной стоимости 2 375,1 млн. акций по 0,27 маната каждая.