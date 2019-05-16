Обыкновенные акции "Лукойла" подорожали в ходе торгов на Московской бирже в четверг на 4,6%, до 5 229 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, на динамику акций повлияло сообщение о том, что акционеры "Лукойла" обсудят на годовом собрании вопрос об уменьшении уставного капитала компании путем выкупа 35 млн акций по цене в 5,45 тыс. рублей за бумагу.

При этом по состоянию на 13:40 мск рост акций замедлился до 5 тыс. 189 рублей за бумагу, что на 3,78% выше уровня закрытия торгов среды.

Акционеры "Лукойла" обсудят вопрос о выкупе акций на собрании, которое состоится в Москве 20 июня текущего года. В случае, если планы по выкупу и последующему аннулированию бумаг будут реализованы, уставный капитал "Лукойла" сократится до 715 млн обыкновенных акций.

В сообщении компании указывается, что одним из вопросов повестки дня станет уменьшение уставного капитала компании. Акционеры рассмотрят вопрос погашения акций, приобретенных Lukoil Securities (100% дочерняя компания ПАО "Лукойл") в рамках программы обратного выкупа, объявленной 30 августа 2018 года. В связи с этим Lukoil Securities представит свои акции "Лукойла" на продажу после одобрения собранием.

Приобретение такого количества акций и их погашение приведет к уменьшению уставного капитала "Лукойла" до 715 млн обыкновенных акций. Если на продажу будет представлено более 35 млн акций, приобретение акций будет осуществляться на пропорциональной основе.

Дата закрытия реестра для участия в собрании - 27 мая.

В марте первый вице-президент по экономике и финансам "Лукойла" Александр Матыцын говорил, что "Лукойл" уже направил на обратный выкуп акций более 1,5 млрд долларов, приобретя почти 3% от уставного капитала.

В ноябре прошлого года уставный капитал "Лукойла" в результате погашения казначейских акций уменьшился до 750 млн штук. До этого общее собрание акционеров "Лукойла" приняло решение об уменьшении уставного капитала компании до 750 млн акций путем приобретения 100,6 млн акций (11,82% уставного капитала) по 3,949 тыс. рублей за акцию.

"Лукойл" запустил с 3 сентября 2018 года программу выкупа на открытом рынке акций компании и глобальных депозитарных расписок на сумму до $3 млрд. Завершить программу планируется 30 декабря 2022 г. При этом компания сообщала, что "Лукойл" сможет начать новую программу обратного выкупа акций, если действующая программа завершится ранее намеченного срока.

Глава "Лукойла" Вагит Алекперов ранее говорил, что после погашения казначейских акций его пакет составит около 30%, а доля участия вице-президента Леонида Федуна в капитале компании достигнет 10%.