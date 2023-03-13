Акции европейских компаний начали резко падать на фоне банковского кризиса в США

Фондовые рынки государств Европы обвалились во время торгов 13 марта на фоне американского банковского кризиса.

Фондовые рынки государств Европы обвалились во время торгов 13 марта на фоне американского банковского кризиса.

Как передает Report, об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что общеевропейский индекс Stoxx 600 в нижней точке опустился до 440,8 пункта (-2,86%), индекс Великобритании и Европы FTSE 100 падал до 7549,7 пунктов (-2,5%). Немецкий фондовый индекс DAX составил 14 988 пунктов (-2,88%).

Кроме того, значительно упали акции крупнейших банков Европы, в том числе Deutsche Bank, котировки которого на бирже XETRA снижались на 7,84%, до 9,83 евро за акцию. Акции UniCredit на Итальянской фондовой бирже упали на 7,75%, до 17,18 евро.

Ранее министр финансов Великобритании Джереми Хант заявил, что банковская система страны "крайне стабильна". Так он прокомментировал последствия банкротства SVB банка в США, известного как банк Кремниевой долины.

Отметим, что закрытие SVB отразилось на нефтяном рынке. Цены на нефть перешли к снижению наряду с акциями, так как банкротство банка спровоцировало опасения относительно нового финансового кризиса.