Акции "Cənubtikintiservis" выросли на 14%

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ 22 сентября на Бакинской фондовой бирже заключено 2 сделки по купле-продаже по акциям ОАО Cənubtikintiservis.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, сделки подразумевают реализацию 20 акций предприятия.

Ценные бумаги номиналом 2 маната покупаются и продаются в 12,5 раз больше - за 25 манатов. По сравнению с началом года эти акции подорожали на 13,6%. 28 декабря прошлого года по заключенным в БФБ контрактам эти акции продавались за 22 маната.

Напомним, что ОАО Cənubtikintiservis создано в 2003 году и является одним из активных предприятий нефтегазового сектора Азербайджана. Его уставной капитал составляет 1 323 694 манатов. Основная часть акций принадлежит турецкой компании Tekfen İnşaat.

В завершении 2016 года каждому акционеру "Cənubtikintiservis" выплачивал 10,56 манатов дивидендов, маркет-мейкеровскую функцию для них выполняет ЗАО Azfinance İnvestisiya Şirkəti. Компания сейчас покупает акции за 23 маната, продает 24,15 манатов. По мнению экспертов по ценным бумагам, с учетом суммы годовых дивидендов, структуры активов и ликвидности акций, их цена не должна быть ниже 70-80 манатов.