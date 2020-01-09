Акции Boeing упали на 1,8% после катастрофы в Иране

Акции американской корпорации Boeing снизились на 1,8%.

Как передает Report, это произошло на фоне крушения Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) под Тегераном.

Boeing 737–800 — предшественник Boeing 737 MAX, чьи полеты были приостановлены после двух авиакатастроф, произошедших ранее.

Крушение самолета МАУ при взлете из тегеранского аэропорта имени имама Хомейни стало крупнейшей катастрофой за всю историю украинской авиации. На борту лайнера, направлявшегося из иранской столицы в Киев, находились 177 человек. Все они погибли.

Авиакатастрофа заставила многих авиаперевозчиков изменить маршруты над регионом.