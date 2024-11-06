Акции AstraZeneca падают на фоне расследования в Китае

Акции AstraZeneca упали в цене по итогам торгов вторника на 8%, что стало худшим дневным падением котировок британско-шведской фармацевтической компании с марта 2020 года.

Акции AstraZeneca упали в цене по итогам торгов вторника на 8%, что стало худшим дневным падением котировок британско-шведской фармацевтической компании с марта 2020 года.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Пессимизм инвесторов связан с новостями о расследовании китайских властей в отношении местных руководителей бизнеса AstraZeneca. Еще на прошлой неделе сам производитель сообщал, что глава его китайского подразделения Леон Ван находится под следствием и что компания будет сотрудничать с китайскими властями. Однако никаких деталей компания тогда не предоставила.

Под следствием в стране находятся уже десятки топ-менеджеров компании.