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Акции AstraZeneca падают на фоне расследования в Китае

Акции AstraZeneca падают на фоне расследования в Китае Акции AstraZeneca упали в цене по итогам торгов вторника на 8%, что стало худшим дневным падением котировок британско-шведской фармацевтической компании с марта 2020 года.
Финансы
6 ноября 2024 г. 17:00
Акции AstraZeneca падают на фоне расследования в Китае

Акции AstraZeneca упали в цене по итогам торгов вторника на 8%, что стало худшим дневным падением котировок британско-шведской фармацевтической компании с марта 2020 года.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Пессимизм инвесторов связан с новостями о расследовании китайских властей в отношении местных руководителей бизнеса AstraZeneca. Еще на прошлой неделе сам производитель сообщал, что глава его китайского подразделения Леон Ван находится под следствием и что компания будет сотрудничать с китайскими властями. Однако никаких деталей компания тогда не предоставила.

Под следствием в стране находятся уже десятки топ-менеджеров компании.

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Версия на английском языке AstraZeneca shares plummet amid China investigation

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