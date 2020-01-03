Акции Apple впервые достигли $300 за штуку

Цена акций Apple 2 января впервые превысила порог в 300 долларов.

Как передает Report, об этом сообщает Financial Times (FT). К закрытию торгов стоимость бумаг американской компании выросла на 2,3%, до 300,35 долларов.

По данным газеты, рыночная капитализация Apple достигает 1,33 трлн долларов. На втором месте по капитализации идет Microsoft с 1,23 трлн долларов.

Акции Apple впервые превысили 200 долларов в августе 2018 года. В целом с 2009 года стоимость бумаг компании увеличилась почти в десять раз, отмечает FT.

В сентябре 2019 года Apple выпустила новые модели смартфонов: iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11. После презентации новых гаджетов капитализация компании превысила 1 трлн долларов.