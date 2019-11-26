Акции Alibaba подорожали в первый день торгов на бирже Гонконга

Акции китайского гиганта интернет-торговли Alibaba Group Holding выросли на 6,3% в ходе дебюта на Гонконгской фондовой бирже во вторник утром.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные торгов.

В первые секунды операций стоимость ценных бумаг поднялась до 187 (23,89 долларов) гонконгских долларов за штуку по сравнению с ценой размещения 176 гонконгских долларов (22,49 долларов).

Обращение акций проходит под торговым кодом "9988" - девятка и восьмерка считаются благоприятными числами в традиционной китайской нумерологии. Всего Alibaba в ходе проведения вторичного листинга выпустила 500 млн обыкновенных акций с 15-процентным дополнительным опционом. Это позволило компании привлечь в общей сложности 101,2 млрд гонконгских долларов (12,9 млрд долларов).

Нынешнее размещение стало крупнейшим в Гонконге за последние девять лет. В 2014 году Alibaba, чья штаб-квартира находится в Ханчжоу (Восточный Китай), привлекла рекордные 25 млрд долларов после первичного публичного размещения акций (IPO) в Нью-Йорке.

"Сегодняшний листинг Alibaba стал важной вехой. Лучше поздно, чем никогда. Потребовалось ждать пять лет, но, наконец, компания вернулась "домой" и провела размещение здесь", - отметил на церемонии начала торгов исполнительный директор Гонконгской фондовой биржи Чарльз Ли.

"Алибаба" уточняет, что ее американские депозитарные расписки продолжат обращаться на фондовой бирже Нью-Йорка. Планы размещения в Гонконге были подтверждены вслед за успешной массовой распродажей, которую китайский гигант интернет-коммерции провел на своих площадках 11 ноября по случаю так называемого Дня холостяка. В ходе этой акции оборот продаж за сутки достиг 38,4 млрд долларов.