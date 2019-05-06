Акции "Аэрофлота" упали на 3% на открытии торгов после авиакатастрофы в Шереметьево

Акции "Аэрофлота" на открытии торгов Московской биржи снизились на 3,3%, до 93,5 рубля за бумагу после авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

В воскресенье в аэропорту Шереметьево в результате катастрофы самолета "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, следовавшего рейсом Москва - Мурманск, погиб 41 человек. Всего на борту находились 78 человек.

Как свидетельствуют данные торгов, по состоянию на 10:07 мск акции авиакомпании снижаются на 1,7%, до 95,06 рублей