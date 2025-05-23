AKBA меняет концепцию деятельности

11:01 ОО "Ассоциация участников фондового рынка Азербайджана" (AFBIA) изменило свое название на "Ассоциация участников рынков капитала Азербайджана" (AKBA).

Ассоциация участников фондового рынка Азербайджана (AFBIA) сменила название на Ассоциация участников рынков капитала Азербайджана" (AKBA).

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления ассоциации Орхан Багиров на Финансово-инвестиционном форуме в Баку.

"AKBA продолжает свою деятельность с обновленной концепцией для внесения вклада в развитие рынков капитала страны. Основная цель новой концепции - сделать рынки капитала понятными, доступными и привлекательными для всех", - отметил он.

По его словам, в краткосрочной и среднесрочной перспективе ассоциация будет укреплять внутренние механизмы управления, корректируя правила членства и этики, а также вводя различные рейтинги для совершенствования системы членских взносов и повышения активности членов AKBA.