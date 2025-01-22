АКБ впервые заключило партнерское соглашение с эмитентом электронных денег

Азербайджанское кредитное бюро (АКБ) заключило партнерское соглашение с компанией GoldenPay, получившей лицензию ЦБА.

Азербайджанское кредитное бюро (АКБ) заключило партнерское соглашение с компанией GoldenPay, получившей лицензию ЦБА.

Как сообщает Report со ссылкой на Бюро, GoldenPay стала первой организацией электронных денег среди партнеров АКБ. Таким образом, общее количество партнеров Бюро достигло 251.

Среди партнеров АКБ числятся 46 банков (24 из них сейчас в процессе ликвидации), 64 небанковские кредитные организации (9 в процессе ликвидации), 38 кредитных союзов (4 в процессе ликвидации), 22 страховые компании (6 в процессе ликвидации), 18 лизинговых компаний, 5 факторинговых компаний, 1 коллекторское агентство, 44 компании по продажам в рассрочку (магазины), 3 мобильных оператора, 3 коммунальные службы и 6 государственных учреждений.

Напомним, что АКБ было создано 15 января 2018 года с уставным капиталом в 2 млн манатов. Учредителями Бюро являются 8 банков, каждый из которых владеет долей в 12,5%: Международный банк Азербайджана, Bank Respublika, Xalq Bank, Kapital Bank, PAŞA Bank, Rabitəbank, Unibank и Ziraat Bank Azərbaycan.

В августе прошлого года Центральный банк выдал GoldenPay бессрочную лицензию на осуществление деятельности в качестве организации электронных денег.