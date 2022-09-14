Айхан Косе: В Азербайджане потенциал роста экономики может достичь 4%

Азербайджана и Всемирный банк (ВБ) активно сотрудничают в сфере борьбы с текущими экономическими проблемами.

Азербайджана и Всемирный банк (ВБ) активно сотрудничают в сфере борьбы с текущими экономическими проблемами.

Как сообщает Report, об этом старший экономист ВБ Айхан Косе заявил в ходе проходящего в Баку форума "Азербайджан: Перспективы роста в меняющейся глобальной экономике".

Он отметил, что в Азербайджане потенциал роста экономики составляет 2 - 2,5% и может достичь 4%, подчеркнув при этом важность развития ненефтяного сектора.

По его словам, Всемирный банк также обеспокоен перебоями в поставках продовольственных товаров в торговые сети в мире.

А. Косе отметил, что в 2022 и 2023 годах мир ожидают тяжелые времена, уже наблюдается сильная инфляция, которая может еще возрасти.

"В январе до начала войны в Украине, мы говорили, что есть возможность вернуться к доковидным показателям, однако из-за войны "окно" этой возможности закрывается", - заявил экономист.

По его словам, в 2022 году рост мировой экономики может составить 3%. В будущем темпы роста глобальных экономик сократятся, что связано со многими факторами.