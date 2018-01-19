Айдын Алиев: В отношении примерно 20 сотрудников таможни возбуждены уголовные дела

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Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане в отношении примерно 20 сотрудников таможни возбуждены уголовные дела в прошлом году.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Айдын Алиев.

"По 10 из них жалобы направлены напрямую в органы прокуратуры, а по остальным семи расследование проводилось следственным управлением внутри комитета", - сказал председатель ГТК.

А.Алиев отметил, что в отчетном году в Апелляционный совет не поступало жалоб из таможенных органов. За этот период обнаружено более 2 770 кг наркотических средств и психотропных веществ, - добавил он.