Оглашены убытки Airbus в 2019 году

Чистый убыток авиастроительной корпорации Airbus в 2019 году составил 1,36 млрд евро (1,48 млрд долларов США).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют опубликованные в четверг материалы компании.

По итогам 2018 года Airbus отчиталась о чистой прибыли в размере 3 млрд евро (3,3 млрд долларов США). При этом выручка за прошедший год по сравнению с 2018 выросла на 11% и составила 70,5 млрд евро (76,7 млрд долларов США). Глава Airbus Гийом Фори в заявлении подчеркнул, что компании удалось достичь значительных успехов благодаря поставкам коммерческих самолетов.

"В 2020 году нашей целью станет укрепление корпоративной культуры, усовершенствование процесса работы и коррекция структуры издержек для улучшения финансовых показателей", - добавил он.

Как отмечает агентство Франс Пресс (АФП), одной из причин убытков корпорации стало решение о выплате 3,6 млрд евро (3,9 млрд долларов США) в рамках соглашений о прекращении коррупционных расследований в нескольких странах (Франция, США и Великобритания).