Airbnb проведет IPO до конца года

Ведущими финансовыми посредниками IPO для Airbnb станут банки Morgan Stanley и Goldman Sachs

Компания Airbnb готовит документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США для проведения первичного размещения своих акций.

Как передает Report, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. Сервис бронирования жилья рассчитывает подать документы в этом месяце и провести IPO до конца года.

Сообщается, что ведущими финансовыми посредниками IPO для Airbnb станут банки Morgan Stanley и Goldman Sachs. При этом, как отмечает издание, нет гарантий того, что Airbnb удастся разместить свои акции до конца этого года, учитывая, что рассмотрение заявки SEC может занять неопределенное время. Кроме того, пока точно не известно, какими будут настроения инвесторов к моменту, когда все будет готово к выходу на биржу,— в случае негативных настроений компания может отложить процедуру.

Наконец, компания рассматривает несколько вариантов выхода на биржу, один из них — стандартное IPO. В числе двух других для экономии средств компания может использовать не самые традиционные, но ставшие довольно популярными в последнее время способы выхода на биржу. Первый — так называемый прямой листинг — размещение акций, которые уже находятся в обращении среди венчурных фондов, акционеров и других инвесторов и совладельцев компании, без роуд-шоу для инвесторов и без использования услуг финансовых посредников в лице инвестбанков. Именно так на биржу вышел в 2018 году музыкальный сервис Spotify. Второй «нетрадиционный» способ размещения — так называемый Blank Check IPO, когда специальное юридическое лицо (special purpose acquisition company), которое по сути является компанией-пустышкой без собственного бизнеса, выходит на биржу с минимальными затратами, а потом проводит поглощение частной компании, стоящей за таким размещением.

Экономия средств для размещения акций может быть актуальным вопросом для Airbnb. Впервые о своих планах провести IPO компания сообщила в сентябре 2019 года. Тогда ее стоимость оценивалась в 31 млрд долларов США, однако пандемия COVID-19 серьезно ударила по бизнесу компании. В итоге компания была вынуждена сократить четверть своих сотрудников, а ее оценочная стоимость была понижена до 18 млрд долларов США.