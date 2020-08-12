О нас
Report Georgia

Airbnb проведет IPO до конца года

Airbnb проведет IPO до конца года Ведущими финансовыми посредниками IPO для Airbnb станут банки Morgan Stanley и Goldman Sachs
Финансы
12 августа 2020 г. 15:33
Airbnb проведет IPO до конца года

Компания Airbnb готовит документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США для проведения первичного размещения своих акций.

Как передает Report, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. Сервис бронирования жилья рассчитывает подать документы в этом месяце и провести IPO до конца года.

Сообщается, что ведущими финансовыми посредниками IPO для Airbnb станут банки Morgan Stanley и Goldman Sachs. При этом, как отмечает издание, нет гарантий того, что Airbnb удастся разместить свои акции до конца этого года, учитывая, что рассмотрение заявки SEC может занять неопределенное время. Кроме того, пока точно не известно, какими будут настроения инвесторов к моменту, когда все будет готово к выходу на биржу,— в случае негативных настроений компания может отложить процедуру.

Наконец, компания рассматривает несколько вариантов выхода на биржу, один из них — стандартное IPO. В числе двух других для экономии средств компания может использовать не самые традиционные, но ставшие довольно популярными в последнее время способы выхода на биржу. Первый — так называемый прямой листинг — размещение акций, которые уже находятся в обращении среди венчурных фондов, акционеров и других инвесторов и совладельцев компании, без роуд-шоу для инвесторов и без использования услуг финансовых посредников в лице инвестбанков. Именно так на биржу вышел в 2018 году музыкальный сервис Spotify. Второй «нетрадиционный» способ размещения — так называемый Blank Check IPO, когда специальное юридическое лицо (special purpose acquisition company), которое по сути является компанией-пустышкой без собственного бизнеса, выходит на биржу с минимальными затратами, а потом проводит поглощение частной компании, стоящей за таким размещением.

Экономия средств для размещения акций может быть актуальным вопросом для Airbnb. Впервые о своих планах провести IPO компания сообщила в сентябре 2019 года. Тогда ее стоимость оценивалась в 31 млрд долларов США, однако пандемия COVID-19 серьезно ударила по бизнесу компании. В итоге компания была вынуждена сократить четверть своих сотрудников, а ее оценочная стоимость была понижена до 18 млрд долларов США.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
В Милли Меджлисе создана рабочая группа в связи с детским пособием
12 августа 2020 г. 12:59
Немецкий депутат: Экономическая стабильность в Азербайджане достойна похвалы
Немецкий депутат: Экономическая стабильность в Азербайджане достойна похвалы
10 августа 2020 г. 16:08
Эксперты: Уголовное дело против замглавы МИД Украины - обречено на провал
Эксперты: Уголовное дело против замглавы МИД Украины - обречено на провал
10 августа 2020 г. 13:43
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
Привлеченному к лечению COVID-19 врачу вынесен строгий выговор
5 августа 2020 г. 14:35
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов
4 августа 2020 г. 14:57
Мустафа из фильма Дорожное происшествие: Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
Мустафа из фильма "Дорожное происшествие": Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ 
1 августа 2020 г. 14:45
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
Урош Матич: Моему брату объяснили значение слов на плакате - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2020 г. 11:20
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
Депутатов Милли Меджлиса поздравили на Гурбан-байрамы деньгами
31 июля 2020 г. 13:41
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
Быть или не быть второй волне коронавируса этой осенью ? - ИНТЕРВЬЮ
30 июля 2020 г. 16:49
В этом году в Азербайджане не совершат праздничный намаз на Гурбан байрамы
В этом году в Азербайджане не совершат праздничный намаз на Гурбан байрамы
28 июля 2020 г. 15:06

Последние новости

16:30
Прошла жеребьевка нового сезона премьер-лиги Азербайджана по футболу Футбол
16:25
Утвержден состав Наблюдательного совета Азербайджанского инвестхолдинга  Внутренняя политика
16:20
Казахстан разрешил отчуждение акций аэропорта Алматы турецкому холдингу Бизнес
16:19
Приехавшие на отдых в регион лица привлечены к ответственности Происшествия
15:59
Назначен новый начальник дорожной полиции Кюрдамира Происшествия
15:36
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с доставленными в Баку "Лондонскими такси" Инфраструктура
15:33
Назначен новый председатель Фонда развития предпринимательства Бизнес
15:33
Airbnb проведет IPO до конца года Финансы
15:31
Предложено составление нового расписания занятий в школах Наука и образование
15:23
Генпрокуратура о размещенных в соцсетях фотографиях пыток Происшествия
15:11
Twitter тестирует автоматический перевод твитов ИКТ
15:05
Эр-Рияд прекратил предоставление кредита Пакистану на поставку нефти Энергетика
15:02
Задержан мужчина с диагнозом COVID-19, покинувший место проживания Происшествия
14:53
Нацбанк Беларуси сохранил ставку рефинансирования без изменений Финансы
14:51
В Азербайджане в 24 населенных пунктах решится проблема с водоснабжением Внутренняя политика
Вся новостная лента