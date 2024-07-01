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Air France заявила об убытках до 180 млн евро из-за Олимпиады в Париже

Air France заявила об убытках до 180 млн евро из-за Олимпиады в Париже Авиакомпания Air France-KLM заявила, что оценивает потери в летний сезон в 160-180 млн евро из-за того, что пассажиры не хотят летать в Париж на фоне Олимпиады.
Финансы
1 июля 2024 г. 15:01
Air France заявила об убытках до 180 млн евро из-за Олимпиады в Париже

Авиакомпания Air France-KLM заявила, что оценивает потери в летний сезон в 160-180 млн евро из-за того, что пассажиры не хотят летать в Париж на фоне Олимпиады.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на авиакомпанию.

"Air France и Transavia France сталкиваются с сокращением ожидаемых на летний сезон доходов из-за Олимпийских игр 2024 года в Париже. Трафик в/из французской столицы ниже, чем ожидалось, и ниже, чем в другие крупные европейские города", - сообщили в авиакомпании.

Сейчас Air France-KLM оценивает потенциальные потери выручки в размере от 160 до 180 млн евро за период с июня по август 2024 года.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Олимпийские мероприятия будут проходить на 35 площадках, разбросанных по Парижу, парижскому пригороду и ещё девяти городам Франции.

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Версия на английском языке Air France sees revenue drop amid Paris Olympics traffic decline

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