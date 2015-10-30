АИФ выставит на продажу облигации на 5 млн. манатов

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Бакинская фондовая биржа (БФБ) 2 ноября проведет аукцион на очередное размещение процентных именных бездокументарных обеспеченных облигаций Азербайджанского ипотечного фонда (АИФ). Как сообщили Report в АИФ, на продажу будут выставлены облигации на 5 млн. манатов.

По информации, облигации будут выставлены на продажу по цене 100,9417%. Желающие приобрести облигации могут обратиться в организации, являющиеся членами БФБ и обладающие брокерской лицензией.

Дата погашения облигаций - до 21 ноября 2024 года. В случае если заявки превысят предложение, они будут обеспечены в пропорциональном порядке. В первичном размещении облигаций принимает участие Центральный банк Азербайджана.

Отметим, что Государственный комитет по ценным бумагам 30 декабря 2014 года зарегистрировал проспект эмиссии процентных именных бездокументарных обеспеченных облигаций АИФ общим объемом 50 млн. манатов, с номинальной стоимостью каждой облигации 1 000 манатов и доходностью - 3%.

Согласно проспекту эмиссии, облигации будут размещены методом открытой подписки на БФБ. Услуги депозитария и распорядителя будет оказывать Национальный депозитарный центр.

Напомним, что размещение данных облигаций начато 13 января и до сегодняшнего дня размещено облигаций в объеме 41 млн. манатов.