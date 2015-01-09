​АИФ: В декабре выдано 263 ипотечных кредитов на 12,2 млн. манатов

Баку. 9 января. REPORT.AZ. Азербайджанский ипотечный фонд (АИФ) выдал в декабре 2014 года 263 ипотечных кредитов на 12 220 340 манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на АИФ, таким образом, сумма выданных до сих пор ипотечных кредитов достигла 632 465 540 манатов, а количество - 15 829.

Отметим, что к процессу ипотечного кредитования по государственной линии в Азербайджане приступили в 2006 году. В настоящее время обычные ипотечные кредиты выдаются максимально на 25 лет с годовым процентом в 8% и первичным взносом в размере 20%. Максимальная сумма ипотечного кредита - 50 тыс. манатов. Первичный годовой взнос для льготного (социального) кредита составляет 15%, а годовой процентный показатель 4%. Максимальный срок для данного кредита - 30 лет.