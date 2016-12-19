АИФ увеличил количество уполномоченных оценщиков

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" (АИФ) увеличил количество уполномоченных компаний-оценщиков с 2 до 7. Об этом сообщает Report со ссылкой на АИФ.

По информации, наряду с фирмой Bilandar и ООО MBA Ltd, оценку недвижимости, полученной путем ипотечного кредитования, смогут производить İntegris, VETO-Consulting, AzİntellekServis, ERALtd и Property.

Число уполномоченных банков и страховых компаний не изменилось. Сейчас ипотеку по гослинии выдают 19 банков. Страхование жизни заемщика и недвижимого имущества, являющегося предметом ипотечного кредитования, осуществляют 15 компаний.