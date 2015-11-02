​АИФ разместил облигации на сумму 5 млн. манатов

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Бакинская фондовая биржа (БФБ) провела аукцион на очередное размещение процентных именных бездокументарных обеспеченных облигаций Азербайджанского ипотечного фонда (АИФ) в размере 5 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, на аукционе принял участие один инвестор. Общая сумма заявки по номиналу составила 5 млн. манатов, стоимость облигаций предложена в размере 100.9417%. Объем реализации по номиналу составил 5 млн. манатов. Дата погашения облигаций - до 21 ноября 2024 года.

Отметим, что Государственный комитет по ценным бумагам 30 декабря 2014 года зарегистрировал проспект эмиссии процентных именных бездокументарных обеспеченных облигаций АИФ общим объемом 50 млн. манатов, с номинальной стоимостью каждой облигации 1 000 манатов и доходностью 3%.

Согласно проспекту эмиссии, облигации будут размещены методом открытой подписки на БФБ. Услуги депозитария и распорядителя будет оказывать Национальный депозитарный центр.

Напомним, что размещение данных облигаций начато 13 января.