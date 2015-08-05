​АИФ: Приостановка приема платежей со стороны Bank Technique связана с техническими причинами

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Приостановка со стороны ОАО Bank Technique приема платежей по ипотечным кредитам, выданным по государственной линии, не имеет отношения к нынешнему состоянию банка.

Как сообщили Report в Азербайджанском ипотечном фонде (АИФ), это связано с техническими причинами.

"Bank Technique находится на последнем этапе процесса интеграции в систему "Электронная ипотека". В других банках этот процесс уже завершился. В Bank Technique находится на стадии завершения", - заявили в Фонде.

Что касается приема наличных платежей, в Фонде отметили, что установленная система позволяет ввести в нее также принимаемые банком платежи. Поэтому после завершения переходного этапа начнется процесс приема платежей.

Отметим, что с начала года осуществлен переход к системе онлайн платежей по ипотечным кредитам, платежи можно совершать посредством государственного портала, в отделах "Азерпочты", безналичным способом с помощью платежных карт: "Целью системы "Электронная ипотека" является усиление системы контроля Фонда".

Член Наблюдательного совета Bank Technique Рауф Агаев назвал слухами распространенную в последнее время информацию о закрытии банка, отметив, что на следующей неделе будет сделано заявление в связи с данным вопросом.