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Ахмед Исмаилов: Налоговые льготы позволят субъектам медиа реализовать свои бизнес-проекты

Ахмед Исмаилов: Налоговые льготы позволят субъектам медиа реализовать свои бизнес-проекты Применение налоговых льгот к субъектам медиа позволит им в будущем более гибко реализовывать свои экономические и бизнес-проекты.
Финансы
6 февраля 2023 г. 13:33
Ахмед Исмаилов: Налоговые льготы позволят субъектам медиа реализовать свои бизнес-проекты

Применение налоговых льгот к субъектам медиа позволит им в будущем более гибко реализовывать свои экономические и бизнес-проекты.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства развития медиа (MEDİA) Ахмед Исмаилов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, эти льготы будут способствовать развитию субъектов медиа.

Отметим, что в Азербайджане доходы субъектов медиа предлагается освободить от налогообложения.

Согласно предлагаемым поправкам, доходы, полученные медиа-субъектами (физическими или юридическими лицами, кроме журналистов) в результате их деятельности, в том числе доходы от рекламы предлагается освободить от налога на прибыль, подоходного и упрощенного налогов.

В случае принятия поправки, она будет применяться с 1 января 2023 года в течение трех лет.

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Версия на азербайджанском языке Əhməd İsmayılov : "Vergi güzəştləri media subyektlərinə öz biznes layihələrini həyata keçirməyə imkan verəcək"

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