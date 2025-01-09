"Агросервис" выбирает аудитора

Принадлежащее Министерству сельского хозяйства ОАО "Агросервис" объявляет запрос котировок на аудит финансовой отчетности за 2024 год.

Принадлежащее Министерству сельского хозяйства ОАО "Агросервис" объявляет запрос котировок на аудит финансовой отчетности за 2024 год.

Как сообщает Report, плата за участие в запросе составляет 93 маната.

Претенденты могут представить свои предложения до 27 января по адресу: город Баку, проспект Зии Буниятова, 1965-й квартал.

Предложения будут рассмотрены 27 января в 11:00 по указанному адресу.

Отметим, что аудит финансовой отчетности ОАО за 2023 год был проведен ООО Abacus Audit And Consulting. За это компании выплачено 31 860 манатов.