"Агросервис" выбирает аудитора

Принадлежащее Министерству сельского хозяйства ОАО "Агросервис" объявляет запрос котировок на аудит финансовой отчетности за 2024 год.
Как сообщает Report, плата за участие в запросе составляет 93 маната.
Претенденты могут представить свои предложения до 27 января по адресу: город Баку, проспект Зии Буниятова, 1965-й квартал.
Предложения будут рассмотрены 27 января в 11:00 по указанному адресу.
Отметим, что аудит финансовой отчетности ОАО за 2023 год был проведен ООО Abacus Audit And Consulting. За это компании выплачено 31 860 манатов.