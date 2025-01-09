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"Агросервис" выбирает аудитора

"Агросервис" выбирает аудитора Принадлежащее Министерству сельского хозяйства ОАО "Агросервис" объявляет запрос котировок на аудит финансовой отчетности за 2024 год.
Финансы
9 января 2025 г. 17:44
Агросервис выбирает аудитора

Принадлежащее Министерству сельского хозяйства ОАО "Агросервис" объявляет запрос котировок на аудит финансовой отчетности за 2024 год.

Как сообщает Report, плата за участие в запросе составляет 93 маната.

Претенденты могут представить свои предложения до 27 января по адресу: город Баку, проспект Зии Буниятова, 1965-й квартал.

Предложения будут рассмотрены 27 января в 11:00 по указанному адресу.

Отметим, что аудит финансовой отчетности ОАО за 2023 год был проведен ООО Abacus Audit And Consulting. За это компании выплачено 31 860 манатов.

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