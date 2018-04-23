"Агролизинг" увеличивает уставный капитал

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Акционеры ОАО "Агролизинг" 4 июня проведут общее собрание.

Как сообщает Report, собрание состоится по адресу г. Баку, Сабаильский район, ул. Узеира Гаджибекова, 40 (Дом правительства).

Повестка дня собрания включает вопрос повышения уставного капитала акционерного общества на 160 млн манатов или на 28,5%, до 721 627 540 манатов. С этой целью "Агролизинг" увеличит количество находящихся в обращении акций номинальной стоимостью 2 маната с 280 813 770 до 360 813 770.