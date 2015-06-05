Moody's снизило рейтинги Международного банка Азербайджана, Unibank и Bank Respublika - ОБНОВЛЕНО

Первая новость опубликована в 11:45

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило прогноз по долгосрочному долговому рейтингу ряда коммерческих банков Азербайджана с "позитивного" на "стабильный". Это касается Международного банка Азербайджана, Unibank и Bank Respublika.

Как сообщает Report, в качестве причины указывается ухудшение операционной среды в стране и оказываемое на банки финансовое давление.

Вчера рейтинговое агентство обнародовало результаты оценки риска шести коммерческих банков Азербайджана. Так, рейтинг Международного банка Азербайджана подтвержден на уровне Ba2, ОАО Bank of Baku и Банк ВТБ (Азербайджан) - на уровне Ba3, Unibank, BankRespublika и XalqBank - на уровне B1.

Кроме того, исходя из своих бизнес-интересов, агентство отказалось определить рейтинг Международного банка Азербайджана по субординированным долгам.

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Агентство Moody's обнародовало "специфические факторы" для каждого из трех банков со сниженным прогнозом.

Причиной снижения прогноза по рейтингу МБА являются попытки банка покрыть убытки капитала от изменения курса валют после девальвации маната путем рекапитализации. Агентство отметило, что Центральный банк 27 февраля оказал поддержку МБА в размере 250 млн. манатов, в результате чего коэффициент адекватности капитала банка на 1 апреля вырос до 12,02%. В утвержденном акционерами банка очередном повышении уставного капитала на 100 млн. манатов участие государства в лице Минфина составило 51 млн. манатов, который осуществил данный платеж в марте текущего года. Акционерами подтверждено еще одно вливание в капитал в размере 200 млн. манатов, которое будет реализовано к концу года. Агентство считает, что поддержка капитала банка в негативной ситуации сыграет роль буфера. Однако рейтинг банка находится под давлением по причине ухудшения качества активов, выдаче кредитов в большом объеме одному лицу, низкой рентабельностью.

Подтверждение кредитного рейтинга Unibank, в свою очередь, объясняется тем, что банк обладает высоким уровнем капитализации. Однако рейтинг банка находится под давлением из-за проблем с выплатой, которые могут возникнуть после последней девальвации вследствие того, что 35% потребительских кредитов выданы в иностранной валюте.

Объем просроченных свыше 90 дней кредитов Unibank вырос с 3,1% в конце 2013 года до 6,8% в конце 2014 года. Учитывая сложную операционную среду и девальвацию маната, агентство ожидает продолжение негативной тенденции. Подчеркивается, что в 2015 году банк сможет сохранить коэффициент адекватности капитала на уровне выше 15%.

Снижение прогноза по рейтингу Bank Respublika и давление на рейтинг связано с расширением депозитного портфеля и валютными рисками. Наряду с этим, ожидается ухудшение качества активов банка.

Объем просроченных свыше 90 дней кредитов Bank Respublika на конец 2013 года составил 0,5%, на конец 2014 года - 1,2%. Качество кредитов улучшилось путем диверсификации. Несмотря на это, объем валютных кредитов на конец 2014 года достиг 44%, что с учетом девальвации повысило риски банка. Агентство прогнозирует, что к концу 2015 года кредитные расходы достигнут 4,5%. В первом квартале коэффициент адекватности капитала составил 18,5%.

В докладе Moody's говорится, что возможности повышения рейтингов МБА, Unibank и Bank Respublika ограничены с учетом сложной операционной среды в Азербайджане. Однако для снижения рейтинга существуют две причины: если макроэкономическая ситуация еще более ухудшится, банки должны будут создать дополнительные резервы для покрытия убытков, если продолжится ухудшение качества активов, уровень капитализации снизится.