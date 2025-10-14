Агентству по развитию экономических зон даны новые полномочия
Финансы
- 14 октября, 2025
- 10:39
Кабинет министров внес изменения в постановление от 2 июня 2023 года "Об утверждении порядка выплаты финансовой помощи предпринимателям, осуществляющим производственную деятельность на освобожденных от оккупации территориях, за пользование коммунальными услугами (электроэнергия, природный газ, водоснабжение и услуги отвода сточных вод)".
Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.
Агентству по развитию экономических зон поручено решать вопросы, вытекающие из данного постановления, совместно с другими государственными учреждениями.
Последние новости
11:10
На Солнце произошла вспышка класса М2.0Наука и образование
11:08
Замминистра: В Азербайджане ежегодно на образование выделяется около 5 млрд манатовНаука и образование
11:06
На освобожденных территориях Азербайджана реализовано почти 1500 проектов закупок за 5 летБизнес
11:05
Лицам с инвалидностью предоставлено 104 тыс. средств реабилитацииСоциальная защита
11:01
Бахар Мурадова: Около 3 тыс. девушек прошли тренинги по профилактике ранних браковСоциальная защита
11:00
ВВП Казахстана за 9 месяцев вырос на 6,3%В регионе
11:00
Трамп: Главное - мир на Ближнем ВостокеДругие страны
10:57
В Азербайджане по межправительственным программам будут обучаться 62 иностранных студентаНаука и образование
10:56