​Агентство Standard & Poor's присвоило максимальную степень риска банковской системе Азербайджана

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) присвоило максимальную степень риска банковской системе Азербайджана.

Агентство заявило, что ослабление национальных валют стран Европы, Среднего Востока и Африки повысило риски банковских систем этих стран.

Аналитик S&P Тимучин Энгин в подготовленном им докладе оценил риск банковских систем Казахстана, Беларуси, Украины, Азербайджана и Нигерии как "самый высокий", России, Грузии и Турции как "высокий". В докладе подчеркнуто, что банки Южной Африки, Польши, Венгрии и Хорватии меньше подвержены негативному влиянию.

Т.Энгин отмечает, что факторы риска меняются в разных странах и, в основном, состоят из трех элементов. Это высокие убытки по валютным кредитам, от чистой открытой валютной позиции и проблема финансирования банков, зависимых от внешнего долга.

В докладе говорится, что в ближайшее время Турция столкнется с еще большими кредитными убытками.