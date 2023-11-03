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Агентство социальных услуг объявило открытый тендер

Агентство социальных услуг объявило открытый тендер Агентство социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения объявило открытый тендер на аудит консолидированной финансовой отчетности за 2022-2024 годы на соответствие международным стандартам.
Финансы
3 ноября 2023 г. 09:51
Агентство социальных услуг объявило открытый тендер

Агентство социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения объявило открытый тендер на аудит консолидированной финансовой отчетности за 2022-2024 годы на соответствие международным стандартам.

Как сообщает Report, стоимость участия в тендере составляет 350 манатов.

Претенденты должны представить предварительную документацию до 15:00 27 ноября, а тендерное предложение и банковскую гарантию до 1% от ее стоимости до 15:00 5 декабря в офис агентства, расположенный по адресу проспект Зии Буньядова, 1965-ый квартал, город Баку.

Предложения будут рассмотрены 6 декабря в 15:00 по указанному адресу.

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Версия на азербайджанском языке Sosial Xidmətlər Agentliyi 3 illik auditor seçir

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