​Агентство S&P восстановило рейтинг ЗАО "Азербайджанские железные дороги"

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Рейтинговое агентство Standard & Poor's восстановило кредитный рейтинг ЗАО "Азербайджанские железные дороги". Как сообщает Report со ссылкой на Standard & Poor's, 31 июля 2015 года агентство приостановило мониторинг рейтинга "Азербайджанских железных дорог" из-за отсутствия необходимой финансовой информации. К тому времени компания имела долгосрочный корпоративный рейтинг на уровне "BB+" с негативным прогнозом.

Рейтинг был восстановлен с 10 ноября после предоставления "Азербайджанскими железными дорогами" агентству финансовых отчетов. Рейтинг компании зависел от нижеследующих факторов:

1) ЗАО "Азербайджанские железные дороги" является монополистом и находится в государственном управлении; играет важную роль в приоритетных инфраструктурных проектах;

2) АЖД на 100% принадлежат правительству и получают от него необходимую поддержку; в ближайшее время АЖД не будут приватизированы.

Standard & Poor's подтвердило независимый кредитный профиль АЖД на уровне "bb-". Этот рейтинг 31 июля был выше на одну ступень. Понижение кредитного профиля связано с ожидаемым сокращением доли операционных доходов в структуре долга ниже 45%. Ожидается, что отношение операционных доходов к процентным выплатам к концу года опустится ниже 9. По мнению агентства, финансовые показатели снизились из-за сокращения объемов работ и ослабления маната.

Отмечается, что после февральской девальвации объем долларовых кредитов компании вырос в манатном эквиваленте. Кроме того, транспортные перевозки АЖД в первой половине 2015 года сократились на 40%, что серьезно повлияло на налоговые выплаты и прибыль компании.

Агентство выразило уверенность в урегулировании транспортных тарифов, отметив, что в ближайшие 12 месяцев опасность сокращения объема перевозок и коррекция маната создают новые риски. В такой ситуации для своевременной выплаты задолженностей АЖД нуждаются в поддержке правительства Азербайджана. Standard & Poor's отметило вероятность снижения рейтинга в случае отсутствия финансовой стабильности и сокращения доли операционных доходов в структуре долга ниже 30%.