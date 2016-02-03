​Агентство S&P снизило рейтинг "Азерэнержи"

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) 2 февраля снизило долгосрочный кредитный рейтинг ОАО "Азерэнержи" с "BBB-" до "BB+", краткосрочный кредитный рейтинг - с "A-3" до "B", прогноз по рейтингу "негативный".

Как сообщает Report, агентство обосновало это снижением суверенного рейтинга Азербайджана. Отметим, что 29 января агентство снизило суверенный рейтинг Азербайджана на том же уровне. Несмотря на это, агентство подчеркивает, что в случае финансовых затруднений правительство страны окажет помощь ОАО "Азерэнержи". Помимо этого, платежеспособность компании подтверждена на уровне "ccc+".

Агентство также отмечает, что если правительство Азербайджана ослабит контроль и поддержку административных механизмов "Азерэнержи", рейтинг компании может быть снижен в очередной раз. Негативный прогноз по рейтингу связан именно с этим фактором. Однако министерство финансов Азербайджана выступило гарантом по кредитным долгам "Азерэнержи".

Агентство S&P отмечает, что прогноз по рейтингу останется под наблюдением и может быть пересмотрен в течение 90 дней, когда станет известен потенциал административной поддержки "Азерэнержи" со стороны правительства.