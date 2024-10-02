Агентство S&P понизило кредитный рейтинг Израиля

Международное рейтинговое агентство SP Global Ratings понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Израиля в иностранной и национальной валюте до "A" с "A+", прогноз - негативный.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Израиля в иностранной и национальной валюте до "A" с "A+", прогноз - негативный.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении агентства.

"Мы видим растущую вероятность того, что конфликт между Израилем и движением "Хезболлах", учитывая недавнюю эскалацию боевых действий, станет более затяжным и обострится. Теперь мы считаем, что военная активность может сохраниться до 2025 года", - считают в S&P.

Агентство понизило прогнозы по экономике Израиля: в 2024 году ожидается нулевая динамика, а в 2025 году – рост на 2,2% (ранее ожидался рост на 0,5% и 5% соответственно). Восстановление экономики может начаться в 2026 году при условии, что ситуация стабилизируется во второй половине 2025 года.

Также S&P прогнозирует увеличение бюджетного дефицита Израиля как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе по мере дальнейшего роста расходов на оборону.

Агентство может вновь понизить рейтинг страны в следующие 24 месяца, если эскалация конфликта усилится.