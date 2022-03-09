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Агентство S&P понизило кредитный рейтинг Беларуси до "ССС"

Агентство S&P понизило кредитный рейтинг Беларуси до "ССС" Агентство SP Global Ratings понизило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси в иностранной и национальной валюте с уровня "B" до "CCC".
Финансы
9 марта 2022 г. 11:30
Агентство S&P понизило кредитный рейтинг Беларуси до ССС

Агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси в иностранной и национальной валюте с уровня "B" до "CCC".

Как передает Report, в сообщении агентства говорится о том, что краткосрочные рейтинги страны понижены до "С" с "В". Одновременно рейтинги помещены на пересмотр с "негативным" прогнозом.

"На наш взгляд, международные санкции, введенные в отношении Беларуси в связи с ее участием в военной интервенции России против Украины, являются жесткими, и мы ожидаем их дальнейшего ужесточения. Мы считаем, что эти санкции серьезно подорвут белорусскую экономику и создадут значительный риск для финансовой стабильности. В отсутствие непредвиденного положительного развития мы теперь считаем вероятным, что Беларусь объявит дефолт в течение следующих 12 месяцев", - говорится в сообщении.

Агентство заявило о том, что помещение рейтингов на пересмотр с "негативным" прогнозом означает возможность их снижения в течение ближайших недель. Следующая публикация рейтингов страны запланирована на 18 марта.

"Масштабы экономического ущерба Беларуси сложно оценить количественно, но мы ожидаем, что он будет очень значительным".

8 марта долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Беларуси в иностранной валюте с "В" до "CCC" понизило агентство Fitch.

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Версия на английском языке S&P downgrades Belarus to 'CCC'

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