Агентство S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг России

Международное рейтинговое агентство SP Global Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с "BBB-" до "BB+".

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с "BBB-" до "BB+".

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе агентства.

Таким образом, рейтинг России перемещен в категорию спекулятивных.

Долгосрочный рейтинг в национальной валюте ухудшен с "BBB" до "BBB-". Краткосрочный рейтинг РФ в иностранной валюте понижен с "A-3" до "B", в национальной валюте - c "A-2" до "A-3".

Кроме того, S&P поместило рейтинги РФ на пересмотр с негативным прогнозом.