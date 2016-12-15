Агентство S&P подтвердило кредитный рейтинг SOCAR

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's вновь подтвердило корпоративный кредитный рейтинг Государственной нефтяной компании (SOCAR) на уровне "BB". Прогноз по рейтингу оценивается как "негативный".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный веб-сайт рейтингового агентства S&P, рейтинг SOCAR по необеспеченным приоритетным задолженностям подтвержден на уровне "BB". Доклад в связи рейтингом обнародовало московское бюро S&P.