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Агентство S&P: На восстановление экономики России потребуется 10 лет

Агентство S&P: На восстановление экономики России потребуется 10 лет В 2022 году ВВП России упадет на 11,1%, и стране понадобится 10 лет для восстановления экономики до уровня прошлого года на фоне санкций.
Финансы
26 апреля 2022 г. 10:34
Агентство S&P: На восстановление экономики России потребуется 10 лет

В 2022 году ВВП России упадет на 11,1%, и стране понадобится 10 лет для восстановления экономики до уровня прошлого года на фоне санкций.

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом говорится в отчете S&P Global Market Intelligence.

По данным S&P, в 2023 году РФ сможет замедлить снижение ВВП до 1,9%. Рост ожидается только в 2024 году — на 1,6%. К 2026 году ВВП вырастет на 1,9%.

Что касается инфляции, то в этом году она вырастет до 17,8%, в 2023 году достигнет 10%, в 2024 году — 7,5%. К 2026 году инфляция снизится до 4,6%.

Согласно прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), по итогам текущего года ВВП России сократится на 8,5%, в 2023 году — на 2,3%. По оценкам МВФ, инфляция в РФ в этом году окажется на уровне 21,3%, в следующем — 14,3%.

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Версия на азербайджанском языке S&P agentliyi: “Rusiya iqtisadiyyatının bərpasına 10 il vaxt tələb olunacaq”
Версия на английском языке S&P: It will take 10 years to restore Russian economy

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