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    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему совокупного капитала

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему совокупного капитала на 1 октября 2017 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему совокупного капитала (TOП-10):

    Банки Совокупный капитал (тыс. манат)
    1 Kapital Bank 264 883,00
    2 Xalg Bank 251 844,00
    3 PASHA Bank 226 076,00
    4 Atabank 144 021,00
    5 Expressbank 139 000,00
    67 Silkway Bank 117 797,00
    8 Rabitabank 104 896,00
    9 ASB Bank 78 830,00
    10 Turanbank 69 082,00

    * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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