Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему совокупного капитала

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему совокупного капитала на 1 октября 2017 года.
Ниже представлена первая десятка банков по объему совокупного капитала (TOП-10):
|№
|Банки
|Совокупный капитал (тыс. манат)
|1
|Kapital Bank
|264 883,00
|2
|Xalg Bank
|251 844,00
|3
|PASHA Bank
|226 076,00
|4
|Atabank
|144 021,00
|5
|Expressbank
|139 000,00
|67
|Silkway Bank
|117 797,00
|8
|Rabitabank
|104 896,00
|9
|ASB Bank
|78 830,00
|10
|Turanbank
|69 082,00
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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