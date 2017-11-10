Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему совокупного капитала

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему совокупного капитала на 1 октября 2017 года.

Ниже представлена первая десятка банков по объему совокупного капитала (TOП-10):

№ Банки Совокупный капитал (тыс. манат) 1 Kapital Bank 264 883,00 2 Xalg Bank 251 844,00 3 PASHA Bank 226 076,00 4 Atabank 144 021,00 5 Expressbank 139 000,00 67 Silkway Bank 117 797,00 8 Rabitabank 104 896,00 9 ASB Bank 78 830,00 10 Turanbank 69 082,00

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