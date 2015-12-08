​Агентство Report подготовило рэнкинг банков по годовой динамике проблемных кредитов (TOП-5)

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике просроченных кредитов по состоянию на 1 октября 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике проблемных кредитов (TOП-5):

№ Банки Годовая динамика (%) 1 Bank Respublika 631,86 2 Pasha Bank 192,97 3 Para Bank 75,35 4 Кавказский банк развития 33,76 5 Muganbank 33,16

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.