​Агентство Report подготовило рэнкинг банков по годовой динамике проблемных кредитов (TOП-5)

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике просроченных кредитов по состоянию на 1 октября 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике проблемных кредитов (TOП-5):
|№
|Банки
|Годовая динамика (%)
|1
|Bank Respublika
|631,86
|2
|Pasha Bank
|192,97
|3
|Para Bank
|75,35
|4
|Кавказский банк развития
|33,76
|5
|Muganbank
|33,16
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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