 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Агентство Report подготовило рэнкинг банков по годовой динамике проблемных кредитов (TOП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по годовой динамике просроченных кредитов

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике просроченных кредитов по состоянию на 1 октября 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике проблемных кредитов (TOП-5):

    Банки Годовая динамика (%)
    1 Bank Respublika 631,86
    2 Pasha Bank 192,97
    3 Para Bank 75,35
    4 Кавказский банк развития 33,76
    5 Muganbank 33,16

    * Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi