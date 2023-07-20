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Агентство развития экономических зон выбирает аудитора

Агентство развития экономических зон выбирает аудитора Агентство развития экономических зон при министерстве экономики объявило открытый тендер на проведение аудита финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год.
Финансы
20 июля 2023 г. 17:53
Агентство развития экономических зон выбирает аудитора

Агентство развития экономических зон при министерстве экономики объявило открытый тендер на проведение аудита финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год.

Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 100 манатов.

Претенденты могут представить первичные документы до 12:00 9 августа, а тендерное предложение и банковскую гарантию до 1% от его стоимости - до 18:00 17 августа в административное здание управления, расположенное по адресу: город Баку, Хатаинский район, проспект Ходжалы, 37.

Предложения будут рассмотрены 18 августа в 12:00 по указанному адресу.

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