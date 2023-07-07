Агентство по регулированию энергетических вопросов завершило прошлый год с убытками

Агентство по регулированию энергетических вопросов (AERA) при министерстве энергетики завершило 2022 год с убытком в размере 9,479 млн манатов. Однако 2021 год Агентство завершило с прибылью в 1,095 млн манатов.

Агентство по регулированию энергетических вопросов (AERA) при министерстве энергетики завершило 2022 год с убытком в размере 9,479 млн манатов. Однако 2021 год Агентство завершило с прибылью в 1,095 млн манатов.

Как сообщает Report, операционные доходы AERA в прошлом году составили 4,5 млн манатов (в 3,1 раза меньше, чем годом ранее), операционные расходы - 13,979 млн манатов (на 14,7% больше).

По состоянию на 1 января этого года активы AERA составляли 12,03 млн манатов, что на 40,4% меньше, чем год назад. За отчетный период обязательства Агентства выросли на 77,5% и достигли 3,03 млн манатов, балансовый капитал сократился в 2,1 раза до 9 млн манатов.

Напомним, что Агентство по регулированию энергетических вопросов создано указом президента страны от 22 декабря 2017 года. Его уставный капитал составляет 7,914 млн манатов.