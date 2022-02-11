Агентство по регулированию энергетических вопросов выбрало аудитора

Агентство по регулированию энергетических вопросов (AERA) при Министерстве энергетики подвело итоги открытого тендера на аудит финансовой отчетности за 2021 год в соответствии с международными стандартами.

Агентство по регулированию энергетических вопросов (AERA) при Министерстве энергетики подвело итоги открытого тендера на аудит финансовой отчетности за 2021 год в соответствии с международными стандартами.

Победителем тендера стало ООО" Caspian Consulting and Partners", сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок.

Победителю будет выплачено 5 тысяч манатов.

Напомним, что AERA создана указом президента страны от 22 декабря 2017 года, является юридическим лицом публичного права. Структура действует с апреля 2018 года. Она имеет 11 региональных филиалов, расположенных в Баку, Гяндже, Сумгайыте, Лянкяране, Ширване, Евлахе, Шеки, Товузе, Хачмазе, Кюрдамире и Имишли.