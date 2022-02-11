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Агентство по регулированию энергетических вопросов выбрало аудитора

Агентство по регулированию энергетических вопросов выбрало аудитора Агентство по регулированию энергетических вопросов (AERA) при Министерстве энергетики подвело итоги открытого тендера на аудит финансовой отчетности за 2021 год в соответствии с международными стандартами.
Финансы
11 февраля 2022 г. 14:19
Агентство по регулированию энергетических вопросов выбрало аудитора

Агентство по регулированию энергетических вопросов (AERA) при Министерстве энергетики подвело итоги открытого тендера на аудит финансовой отчетности за 2021 год в соответствии с международными стандартами.

Победителем тендера стало ООО" Caspian Consulting and Partners", сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок.

Победителю будет выплачено 5 тысяч манатов.

Напомним, что AERA создана указом президента страны от 22 декабря 2017 года, является юридическим лицом публичного права. Структура действует с апреля 2018 года. Она имеет 11 региональных филиалов, расположенных в Баку, Гяндже, Сумгайыте, Лянкяране, Ширване, Евлахе, Шеки, Товузе, Хачмазе, Кюрдамире и Имишли.

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