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Агентство по разминированию выбирает страховщика

Агентство по разминированию выбирает страховщика Агентство по разминированию объявило о приеме котировочных заявок на обеспечение медицинского страхования и индивидуального страхования от несчастных случаев.
Финансы
21 февраля 2022 г. 12:00
Агентство по разминированию выбирает страховщика

Агентство по разминированию объявило о приеме котировочных заявок на обеспечение медицинского страхования и индивидуального страхования от несчастных случаев.

Желающие принять участие в тендере могут представить свои предложения до 18:00 4 марта по адресу: город Баку, Бинагадинский район, улица Ибрагимпаши Дадашева, 260.

Напомним, что ANAMA создана на базе Национального агентства по разминированию территорий на основании указа президента страны от 15 января 2021 года, является юридическим лицом публичного права.

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