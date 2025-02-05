О нас

Агентство объявило конкурс по отбору перевозчиков для двух автобусных маршрутов в Баку

Агентство объявило конкурс по отбору перевозчиков для двух автобусных маршрутов в Баку
Финансы
5 февраля 2025 г. 19:08
Агентство объявило конкурс по отбору перевозчиков для двух автобусных маршрутов в Баку

Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) объявило конкурс по отбору перевозчиков для регулярных автобусных маршрутов №156 и №158 в рамках мероприятий по повышению качества пассажирских перевозок в Баку.

Как сообщает Report, заявки принимаются до 6 марта 2025 года. Конкурс проводится в соответствии с законодательством, транспортные компании должны предоставить как основные, так и резервные автобусы.

Предложения претендентов будут рассмотрены 4 апреля по двум лотам: маршрут №156 (Хёкмяли – станция метро "Мемар Аджеми"), маршрут №158 (Ходжасан – станция метро "Мемар Аджеми").

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bakıda daha 2 marşrut xətti müsabiqəyə çıxarılır

Самое важное

Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
5 февраля 2025 г. 12:27
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
31 января 2025 г. 13:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi