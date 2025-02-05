Агентство объявило конкурс по отбору перевозчиков для двух автобусных маршрутов в Баку

Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) объявило конкурс по отбору перевозчиков для регулярных автобусных маршрутов №156 и №158 в рамках мероприятий по повышению качества пассажирских перевозок в Баку.

Как сообщает Report, заявки принимаются до 6 марта 2025 года. Конкурс проводится в соответствии с законодательством, транспортные компании должны предоставить как основные, так и резервные автобусы.

Предложения претендентов будут рассмотрены 4 апреля по двум лотам: маршрут №156 (Хёкмяли – станция метро "Мемар Аджеми"), маршрут №158 (Ходжасан – станция метро "Мемар Аджеми").