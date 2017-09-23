Агентство Moody's понизило рейтинг Великобритании

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Великобритании на одну ступень — с наивысшего Aa1 до Aa2 и изменило прогноз с негативного на стабильный, передает Report со ссылкой на пресс-релиз агентства.

Главными причинами снижения рейтинга эксперты назвали ожидание ослабления государственных финансов в связи с выходом страны из Евросоюза.

Кроме того, на фоне экономического спада ожидается усиление политического и социального давления на правительство.

"С 2015 года правительству становится все труднее реализовывать целевые сокращения расходов, в частности, расходов на социальное обеспечение", - отмечается в пресс-релизе структуры.

Правительство также увеличило на 1 млрд фунтов стерлингов расходы на Северную Ирландию. В целом эксперты агентства считают, что дефицит бюджета в ближайшие годы останется на уровне 3-3,5% ВВП, а планы по его снижению до 1% ВВП к 2022 году останутся только на бумаге.