​Агентство Moody's подтвердило рейтинг Kapital Bank

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг в местной и иностранной валюте ОАО Kapital Bank на уровне "Ba3" с прогнозом "стабильный". Как сообщает Report со ссылкой на Moody's, базовая оценка кредитоспособности банка (b1) обоснована вероятностью системной поддержки со стороны государства. Основанием для оценки рейтинга послужило наличие широкой сети филиалов и отделений банка, недавним финансированием капитала и высокой прибыльностью банка.

Агентство Moody's отмечает, что объем просроченных более чем на 90 дней кредитов Kapital Bank на 1 октября 2015 года составляет 6,7% совокупного кредитного портфеля, в то время как в аналогичном периоде прошлого года этот показатель был равен 7,7%. Сокращение объема проблемных кредитов агентство объясняет ростом кредитного портфеля. Отмечается, что увеличение розничного кредитования оказывает отрицательное влияние на качество кредитов. Кредиты в иностранной валюте составляют 25% совокупного кредитования, и в случае новой девальвации банк подвергнется меньшему негативному воздействию по сравнению с другими банками.

Агентство отмечает, что на 1 ноября 2015 года капитал первого уровня банка составил 14%, коэффициент адекватности капитала -17,9% (минимальные требования 6% и 12%). Объем валютных депозитов в совокупном депозитном портфеле к концу III квартала вырос до 46% с 35% в период после девальвации. Открытая валютная позиция банка в соответствии с нормативом ниже 10%.