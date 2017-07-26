Агентство Moody's подтвердило рейтинг Kapital Bank

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Moody's Investor Service по итогам очередной оценки подтвердило рейтинг Kapital Bank.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, этот рейтинг является одним из наиболее высоких среди банков страны.

"Нынешняя базовая оценка кредитоспособности (BCA) Kapital Bank на уровне “b1”, долгосрочный депозитный рейтинг в местной и иностранной валюте - на уровне “Ba3”. Агентство подтвердило долгосрочную оценку риска контрагентов на уровне Ba2 (cr), краткосрочная оценка риска контрагентов подтверждена на уровне “Not Prime (cr)”. В отчете также отмечается, что прибыль банка находится на том же уровне, что и у банков с мировым именем и выше, чем у отечественных конкурентов", - говорится в сообщении.

В агентстве сообщили, что несмотря на сложную операционную среду, Kapital Bank в ближайший год сохранит свою прибыльность, так как его показатели находятся на хорошем уровне: "Выдача кредитов корпоративным клиентам, сотрудникам государственных структур, получателям бюджетных средств, а также другим платежеспособным клиентам смягчает риски, связанные с кредитами банка. А подверженность Kapital Bank валютному риску по сравнению с другими банками является умеренной".

Следует отметить, что Kapital Bank в 2016 году добился повышения своих финансовых показателей и расширения деятельности, что является показателем успешных итогов минувшего года. По результатам 2016 года активы банка увеличились на 53,3%, достигнув 3,1 млрд манатов, кредиты, выданные клиентам, увеличились на 9,1% и достигли 1,3 млрд манатов. Общая сумма срочных вкладов населения в Kapital Bank увеличилась на 30% и составила 593,6 млн манатов. Чистая прибыль банка составила 52,4 млн манатов, уставной капитал - 185,8 млн манатов, а совокупный капитал – 282,1 млн манатов.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 92 филиалах и 7-и отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка, в социальных сетях, а также связавшись с центром обслуживания клиентов по номеру 196.