Агентство Moody's изменило прогноз рейтинга США на негативный

Аналитики международного агентства Moody's Investors Service изменили прогноз рейтинга США со стабильного на негативный.
Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте организации.
Так, ухудшение прогноза произошло из-за возрастания рисков снижения бюджетной устойчивости американской экономики. В настоящее время США не могут компенсировать эти риски при помощи уникальных кредитных преимуществ страны.
"Агентство изменило прогноз по рейтингам правительства США на негативный со стабильного и подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента и приоритетный необеспеченный рейтинг на уровне "Aaa", - подчеркивается в заявлении.
Эксперты уточнили, что из-за повышения процентных ставок в государстве Вашингтону необходимо принять эффективные меры в рамках своей фискальной политики. В первую очередь речь идет о реализации инициатив, направленных на сокращение расходов и увеличение доходов государства.
Согласно прогнозам Moody's Investors Service, в противном случае США рискуют столкнуться с "очень большим" бюджетным дефицитом.