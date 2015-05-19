​Агентство Moody's: Девальвация маната в Азербайджане продолжится

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку состоялась ежегодная конференция по кредитным рискам международного рейтингового агентства Moody's.

Как сообщает Report, на конференции эксперты Moody's выступили на тему экономики Азербайджана и ее будущего. На собрании с участием представителей местного банковского сектора состоялись широкие обсуждения по вопросам сферы финансового сектора.

На мероприятии Moody's были обнародованы прогнозы, касающиеся экономики Азербайджана. Так, по самым оптимистичным прогнозам, в этом году объем ВВП в стране повысится на 1%, а по пессимистичным прогнозам, останется неизменным, инфляция же составит 8-9%.

Валютные потери банков в результате февральской девальвации национальной валюты составили 9% от совокупного банковского капитала. Девальвация снизила фискальную нагрузку, однако принесла убытки банковскому сектору.

Согласно прогнозам Moody's, девальвация в Азербайджане продолжится, а темпы роста экономики снизятся во второй половине этого года. Для снижения валютного риска в банковском секторе необходимо развитие рынка производных инструментов, то есть рынка срочных операций. Подчеркнуто значение этого рынка для хеджирования валютных рисков.

Было отмечено, что процесс долларизации в стране ускорился с 40% в середине 2000-х тысячных годов до 65%. В то же время, подчеркнуто, что повышение ВВП находится в зависимости от нефтяных цен. Средняя цена на нефть в этом году составит 55 долларов/баррель, в 2016 году - 65 долларов/баррель.